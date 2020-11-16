«ПСЖ» отдаёт приоритет сохранению Мбаппе и Неймара, а не подписанию Рамоса

Защитника «Реала» Серхио Рамоса, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона, слухи начали связывать с «ПСЖ». Тем не менее, парижский гранд отдаёт приоритет продлению трудовых соглашений с форвардами Килианом Мбаппе и Неймаром, а не привлечению в команду новых футболистов. Именно в новые контракты Мбаппе и Неймара «ПСЖ» предпочитает вложить средства, сообщает Goal.com.

Отметим, что контракты Мбаппе и Неймара с грандом Лиги 1 рассчитаны до конца июня 2022 года.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после перехода из «Севильи», воспитанником которой он является.