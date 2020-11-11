Президент «Лиона»: «Депай останется в клубе до конца сезона»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил, что нападающий Мемфис Депай останется в клубе до конца сезона.

«Я был первым, кто сказал, что он не перейдёт в «Барселону». Никто не слышал меня во время трансферного окна, все только и видели, как он уезжает. Есть не только Мемфис, но и Ауа с Дембеле. Я изначально сообщил вам, что они не уйдут, потому что в тот год, когда мы были несправедливо лишены Лиги чемпионов, мы обязаны добиться успеха в чемпионате. Так что Депай закончит сезон здесь», - цитирует Оля JMA.

В летнее трансферное окно СМИ неоднократно сообщали об интересе к Депаю со стороны «Барселоны».