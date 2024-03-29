Нападающий Неймар не вернётся в «Барселону» в обозримом будущем. Как сообщает издание Sport, в каталонском клубе не обсуждают кандидатуру бразильца, хотя «сине-гранатовые» действительно ищут новичка на позицию левого форварда.

В Саудовской Аравии появлялись слухи о том, что Неймар просит «Аль-Хиляль» отпустить его в «Барселону» на правах аренды. Впрочем, каталонцы не рассматривают возможность подписания бразильца ближайшим летом.

Напомним, что Неймар играл за «Барселону» в 2013-2017 годах, прежде чем перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным в мире футбола.