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Неймар не вернётся в «Барселону»

29 Марта 2024 • 15:00 Комментировать

Нападающий Неймар не вернётся в «Барселону» в обозримом будущем. Как сообщает издание Sport, в каталонском клубе не обсуждают кандидатуру бразильца, хотя «сине-гранатовые» действительно ищут новичка на позицию левого форварда.

В Саудовской Аравии появлялись слухи о том, что Неймар просит «Аль-Хиляль» отпустить его в «Барселону» на правах аренды. Впрочем, каталонцы не рассматривают возможность подписания бразильца ближайшим летом.

Напомним, что Неймар играл за «Барселону» в 2013-2017 годах, прежде чем перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным в мире футбола.

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