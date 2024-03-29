«Реал» запланировал презентацию Мбаппе - известны сроки

Презентация звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» может пройти только в августе. Об этом рапортуют журналисты AS.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб планирует представить новичка в августе, когда команда завершит турне по Соединённым Штатам Америки. Ранее сообщалось, что Мбаппе присоединится к мадридскому коллективу на правах свободного агента и подпишет долгосрочный трудовой договор на пять лет.

За «ПСЖ» 25-летний нападающий выступает с 2017 года. В текущем сезоне Килиан провел 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.