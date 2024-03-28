«ПСЖ» может купить одну из звёзд «Реала» - названы два имени

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может сменить команду в летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании звездного бразильца заинтересован «ПСЖ».

Президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи хочет подписать новую звезду на место Килиана Мбаппе. 25-летний форвард сменит «ПСЖ» на «Реал» в конце нынешнего сезона. В Париже всерьез настроены подписать Жуниора или же Родриго, если с первым не получится договориться.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года, его стоимость – 150 миллионов евро. Родриго связан договором до 2028 года. Ценник бразильца – 100 миллионов.