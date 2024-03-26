Эндрик выбрал номер в «Реале»

Форвард национальной сборной Бразилии Эндрик поведал о своем разговоре со звездным полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем.
«Помню нашу встречу в раздевалке «Реала». Модрич показал на шкафчики с номерами 10 и 9. Он сказал, что возможно я займу место рядом с ним. Мне понравились его слова. Надеюсь, что буду играть в Мадриде под девяткой», - передает слова 17-летнего нападающего издание Mundo Deportivo.
Напомним, что в мадридский гранд Эндрик перейдет в летнее трансферное окно. В настоящий момент талантливый бразильский форвард выступает на родине за клуб «Палмейрас».
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