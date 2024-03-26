Эндрик выбрал номер в «Реале»

«Помню нашу встречу в раздевалке «Реала». Модрич показал на шкафчики с номерами 10 и 9. Он сказал, что возможно я займу место рядом с ним. Мне понравились его слова. Надеюсь, что буду играть в Мадриде под девяткой», - передает слова 17-летнего нападающего издание Mundo Deportivo.