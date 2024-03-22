Лапорта: «Мне нравится Энрике, но мы ждём финального решения Хави»

Жоан Лапорта, являющийся президентом каталонской «Барселоны», высказался касательно возможного возвращения в клуб испанского специалиста Луиса Энрике.
«Энрике – хороший тренер, мне он нравится. Но мы пока не связывались ни с одним специалистом, поскольку уважаем Хави. Тот тренер, который рассчитывает возглавить нашу команду, должен дождаться завершения сезона. Мы еще ждем финального решения Хави», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.
Ранее Хави Эрнандес объявил, что покинет пост главного тренера «сине-гранатовых» в конце сезона. Несмотря на это заявление, в «Барселоне» надеются сохранить тренера.
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