Лапорта: «Мне нравится Энрике, но мы ждём финального решения Хави»

«Энрике – хороший тренер, мне он нравится. Но мы пока не связывались ни с одним специалистом, поскольку уважаем Хави. Тот тренер, который рассчитывает возглавить нашу команду, должен дождаться завершения сезона. Мы еще ждем финального решения Хави», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.