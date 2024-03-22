Энрике высказался о возможном трансфере Мбаппе в «Реал»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о грядущем трансфере звездного нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Я ничего пока не знаю. Только Мбаппе что-то может знать. Когда все стороны захотят поделиться подробностями, тогда мы все узнаем», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Ранее в прессе неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в «королевский» клуб по окончании нынешнего сезона. 25-летний французский нападающий должен подписать с «Реалом» пятилетнее трудовое соглашение.
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