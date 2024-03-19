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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лопетеги может возглавить испанский клуб

19 Марта 2024 • 11:38 Комментировать

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги может вернуться на родину. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным журналистов, заинтересованность в возвращении 57-летнего тренера проявляет «Севилья». Лопетеги занимал пост рулевого андалусийского коллектива с 2019 по 2022 год. Его последним местом работы был английский «Вулверхэмптон».

«Севилья» провально выступает в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда занимает лишь 16-е место после 29 туров.

Ранее сообщалось об интересе к Лопетеги со стороны «Сельты».

«Барселону» может возглавить экс-тренер «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги
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