«Барселону» может возглавить экс-тренер «Реала»

Каталонская «Барселона» находится в поиске нового наставника. Нынешний главный тренер Хави Эрнандес объявил, что покинет команду по завершении текущего сезона.

По данным журналистов Todofichajes, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал известный испанский специалист Хулен Лопетеги. «Барселона» может позвать этого тренера, если не получится договориться с Роберто де Дзерби и Хансом-Дитером Фликом.

Последним местом работы Лопетеги был английский «Вулверхэмптон». В чемпионате Испании он известен по работе в мадридском «Реале» и «Севилье». Также Хулен тренировал сборную Испании.

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