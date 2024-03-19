Захарян назвал главное достижение в своей карьере на данный момент

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал своё главное достижение в профессиональной карьере на данный момент.

Россиянин отметил, что главными его достижениями являются переход в такую команду, а также дебют в Лиге чемпионов.

«Матч с «Интером» я выделю. Наверное, это на данный момент мой главный успех», - приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды испанской команды в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до 2029 года.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 31 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.