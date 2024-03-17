Куртуа сделал важное заявление Анчелотти

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который долгое время находился в лазарете, сделал заявление в разговоре с наставником команды Карло Анчелотти.

Как стало известно журналистам Defensa Central, во время одной из тренировок бельгиец подошел к итальянцу и сказал следующее: «Тренер, я сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я готов сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов».

Напомним, что матчи четвертьфинальной стадии еврокубка состоятся 9 и 17 апреля.

Куртуа находится в лазарете с августа прошлого года. Тогда звездный голкипер повредил крестообразные связки колена.