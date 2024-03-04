Де Хеа может перейти в испанский клуб

Испанский вратарь Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», может трудоустроиться у себя на родине. Об этом информируют журналисты портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах звездного голкипера заинтересован севильский «Бетис». Клуб рассматривает кандидатуру де Хеа в качестве потенциального усиления в летнее трансферное окно. Давид может присоединиться к команде на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Бетис» борется за попадание в еврокубки. После 27 туров чемпионата страны клуб с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице.