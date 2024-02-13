Касильяс сравнил Ямаля с Роналдиньо

Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс сравнил нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля и бывшего игрока «сине-гранатовых» Роналдиньо.

«То, что делает Ямаль, напоминает мне Роналдиньо. Его финты и движения полностью похожи на бразильца. Ламин делает то, что в будущем сделает его легендой клуба», - передает слова Касильяса Som I Serem FCB.

Ламин – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он выступает с лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 33 поединка за «сине-гранатовых», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.