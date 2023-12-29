«Севилья» ищет усиление в линию нападения. Как сообщает TodoFichajes, андалузский клуб может подписать бывшего форварда «Барселоны» Мартина Брайтвайта.

В настоящий момент Брайтвайт представляет «Эспаньол», выступающий по втором по рангу футбольном дивизионе Испании. В 20 матчах сезона 2023/2024 32-летний нападающий забил девять голов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мартина Брайтвайта в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что «Севилья» сейчас занимает лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда только на три очка опережает зону вылета.