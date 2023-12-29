Президент «Атлетико»: Если Фелиш не хочет играть за «Барселону», он вернётся к нам

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о нападающем Жоау Фелише, который в этом сезоне выступает в аренде в каталонской «Барселоне».

«С нами все ясно. Жоау отдан в аренду «Барселоне», и если он не захочет играть там, он вернется к нам. Если он вернется, то в нём могут быть заинтересованы другие команды», - приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт игрока сборной Португалии с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелиш принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.