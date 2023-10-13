​Касильяс назвал своего эталонного голкипера

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс рассказал, кого из голкиперов считал эталоном для себя в бытность свою начинающим игроком. По словам Касильяса, большое впечатление на него произвела игра Петера Шмейхеля на чемпионате Европы в 1992 году, когда датская команда сенсационно выиграла турнир.

- Моя модель голкипера - это Петер Шмейхель на чемпионате Европы в 1992 году, я вырос на его сейвах. Буффон на три года старше меня, он начал в семнадцать лет и поразил меня своей игрой. Думаю, что именно он - лучший на моей памяти, - цитирует слова Касильяса pianetamilan.it.