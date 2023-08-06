Ван Перси оценил мастерство Модрича

Бывший нападающий сборной Нидерландов и лондонского «Арсенала» Робин ван Перси поделился мнением об игре полузащитника «Реала» Луки Модрича.

«Модрич – это Моцарт в футболе. Его можно назвать одним из лучших игроков в истории. Сколько ему сейчас лет? 38, 38? Лука по-прежнему доминирует на поле, у него глаза на затылке», - приводит слова ван Перси 24sata.

37-летний хорват выступает за «королевский» клуб с августа 2012 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Модрич провел 33 матча, забил четыре мяча и получил три желтые карточки.