Гомис отреагировал на переход Гюлера в «Реал»

Известный нападающий Бафетимби Гомис отреагировал на переход полузащитника Арды Гюлера из турецкого «Фенербахче» в мадридский «Реал».

«Арда, ты – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. Ты являешься примером для подрастающего поколения этой страны. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего, продолжай мечтать», - передает слова Бафетимби Madrid Xtra.

Напомним, что на этой неделе было объявлено о переходе Гюлера в «Реал». С «королевским» клубом хавбек подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.