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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» отказалась от Неймара – названы причины слухи

09 Июня 2023 • 20:59 Комментировать

Слухи связывали Неймара с возвращением в «Барселону», однако каталонцы отказались от этого варианта. На страницах испанского издания Sport вышел материал, в котором раскрываются причины такого решения «сине-гранатовых».

Во-первых, подписание Неймара сложно осуществить по финансовым причинам. Вернуть бразильца было бы даже сложнее, чем вернуть Лионеля Месси, ведь Неймар имеет действующий контракт с «ПСЖ».

Во-вторых, в каталонском клубе сомневаются в Неймаре из-за его частых травм и образа жизни.

Напомним, что в 2017 году «Барселона» продала Неймара «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола по стоимости.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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