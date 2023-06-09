Слухи связывали Неймара с возвращением в «Барселону», однако каталонцы отказались от этого варианта. На страницах испанского издания Sport вышел материал, в котором раскрываются причины такого решения «сине-гранатовых».

Во-первых, подписание Неймара сложно осуществить по финансовым причинам. Вернуть бразильца было бы даже сложнее, чем вернуть Лионеля Месси, ведь Неймар имеет действующий контракт с «ПСЖ».

Во-вторых, в каталонском клубе сомневаются в Неймаре из-за его частых травм и образа жизни.

Напомним, что в 2017 году «Барселона» продала Неймара «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола по стоимости.