Хави: «Неймар не входит в наши планы»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что возвращение Неймара на «Камп Ноу» в обозримом будущем не планируется. Слухи о том, что нападающий «ПСЖ» может перейти в стан «сине-гранатовых» не соответствуют действительности.

«Неймар? Честно говоря, он не входит в наши спортивные планы. Я очень сильно ценю его как человека, но мы не видим его частью своего проекта», – цитирует Хави Jijantes FC.

Напомним, Неймар пропустил весеннюю часть сезона из-за травмы. Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, но затем покинул каталонскую команду, перейдя в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.