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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави подвёл итоги сезона для «Барселоны»

05 Июня 2023 • 08:45 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно выступления своей команды в завершившемся сезоне.

«Мы провели хороший сезон. Теперь нам необходимо усилить состав, чтобы бороться за трофеи в новом сезоне. То, что может произойти на этой неделе, окончательно покажет, сможем ли мы справиться. Это будет ключевая неделя, чтобы все спланировать и посмотреть, какой сценарий нас ждет», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 88 баллов. «Сине-гранатовые» опередили «Реал» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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