Сколько трофеев Бензема выиграл в «Реале»

В воскресенье Карим Бензема в последний раз сыграет за «Реал». Мадридский клуб уже объявил о том, что француз уходит.

За «Реал» Бензема выступал с лета 2009 года. За 14 лет в Мадриде французский нападающий завоевал 25 трофеев. Карим 5 раз выигрывал Лигу чемпионов и столько же раз – клубный чемпионат мира. По 4 раза француз становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и обладателем Суперкубка УЕФА. Ещё 3 раза Бензема поднимал над головой Кубок Испании.

На личном уровне главным успехом Карима Бензема был «Золотой мяч». Столь престижную награду француз получил в 2022 году.

Следить за матчем «Реал» - «Атлетик» можно будет в текстовой трансляции.