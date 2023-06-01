Бензема звонил тренеру «Аль-Иттихада»

В ближайшие часы Карим Бензема должен объявить об уходе из «Реала». Всё идёт к тому, что в обозримом будущем 35-летний нападающий подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

Как стало известно Relevo, Бензема хотел перехода в «Аль-Иттихад» и сам инициировал первые контакты. Француз даже лично звонил тренеру саудовской команды Нуну Эшпириту Санту. Футболист обсуждал будущее тренера и планы на следующий сезон.

Отметим, что «Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии. Команда на пять очков опередила второй «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.