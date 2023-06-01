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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема звонил тренеру «Аль-Иттихада»

01 Июня 2023 • 19:23 Комментировать

В ближайшие часы Карим Бензема должен объявить об уходе из «Реала». Всё идёт к тому, что в обозримом будущем 35-летний нападающий подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

Как стало известно Relevo, Бензема хотел перехода в «Аль-Иттихад» и сам инициировал первые контакты. Француз даже лично звонил тренеру саудовской команды Нуну Эшпириту Санту. Футболист обсуждал будущее тренера и планы на следующий сезон.

Отметим, что «Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии. Команда на пять очков опередила второй «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад Нуну Эшпириту Санту трансферы футбола - лето 2023
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