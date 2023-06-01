Футболисты «Севильи» хотят, чтобы Мендилибар остался

В среду вечером «Севилья» выиграла Лигу Европы, обыграв «Рому» в серии послематчевых пенальти. После этого успеха футболисты андалузской команды хотят, чтобы Хосе Луис Мендилибар подписал новый контракт и остался у руля команды. Об этом рассказывает OneFootball. Источник приводит несколько комментариев игроков «Севильи», в которых они выражают желание продолжить работу под руководством Мендилибара.

Хосе Луис Мендилибар принял «Севилью» в марте и смог улучшить результаты. В 16 матчах при этом тренере команда одержала девять побед при пяти ничьих и двух поражениях.