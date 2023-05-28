«Хетафе» близок к спасению сезона благодаря вырванной победе над «Осасуной»

Рискующий вылететь в Сегунду «Хетафе» в 37-м туре Ла Лиги играл против середняков из «Осасуны». Игра получилась равной, а гости повели уже на второй минуте, головой метко пробил Эсекьель Авила. В похожем ключе отыгрался соперник после попытки Хуана Латасы. Кристиан Порту едва не вывел мадридцев вперед, но головой пробил в перекладину. И все же на 90-й минуте Хайме Мата вырвал победу для хозяев.
1:1 в итоге.
Хозяева поля взлетели на 13-е место. Соперник - седьмой.
Протокол игры
|2'Авила Эсекьель (0:1)
|(1:1) Латаса Хуан39'
|(2:1) Мата Хайме90'
Сория Давид•Дамиан Суарес•Митрович Стефан•Альдерете Омар•Альварес Гастон•Милья Луис77' (Вильяр Гонсало (77') •Дьене Даконам• 81'Максимович Неманья 55'88' (Майораль Борха (88') •Порту Кристиан 24'77' (Мунир Эль-Хаддади (77') •Латаса Хуан88' (Альгобия Анхель (88') •Мата Хайме
Эррера Серхио•Пенья Рубен•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Санчес Мануэль•Ибаньес Пабло88' (Муньос Икер (88') •Торро Лукас•Орос Аймар•Гарсия Рубен77' (Монкайола Хон (77') •Авила Эсекьель78' (Кике Гарсия (78') •Эззалзули Абде 31'67' (Барха Энрике (67')
28 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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