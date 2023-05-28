«Хетафе» близок к спасению сезона благодаря вырванной победе над «Осасуной»

Рискующий вылететь в Сегунду «Хетафе» в 37-м туре Ла Лиги играл против середняков из «Осасуны». Игра получилась равной, а гости повели уже на второй минуте, головой метко пробил Эсекьель Авила. В похожем ключе отыгрался соперник после попытки Хуана Латасы. Кристиан Порту едва не вывел мадридцев вперед, но головой пробил в перекладину. И все же на 90-й минуте Хайме Мата вырвал победу для хозяев.

1:1 в итоге.

Хозяева поля взлетели на 13-е место. Соперник - седьмой.