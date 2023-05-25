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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лучший бомбардир «Хетафе» Унал порвал крестообразные связки

25 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
Хетафе
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Осасуна
1 1.90 X 3.45 2 4.20
28.05 20:00

Один из лучших игроков «Хетафе», молодой турецкий нападающий Энес Унал выбыл на долгий срок из-за травмы крестообразных связок колена. Об этом в своём телеграм-канале сообщает российский комментатор и знаток турецкого футбола Эльвин Керимов.

Напомним, что молодой турок провёл лучший сезон в карьере несмотря на то, что его клуб рискует вылететь в Сегунду по итогам сезона. У футболиста 15 голов и пять голевых передач в официальных матчах за команду из пригорода Мадрида.

«Я шёл к большой цели и был готов сделать важный шаг в своей карьере. Эта травма стала для меня серьёзным ударом», - написал в социальных сетях сам футболист.

Вчера вечером «Хетафе» одержал выездную победу над «Бетисом» (1:0) и покинул зону вылета, поднявшись за два тура до конца чемпионата Испании на 16-е место.

Ранее мы сообщали, что лучший бомбардир «Хетафе» повторил рекорд испанского чемпионата для турецких футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Хетафе Энес Унал
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ХЕТАФЕ ОСАСУНА
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