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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Виссел Кобе» объявил об уходе Иньесты официально

25 Мая 2023 • 08:49 Комментировать

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста покинет «Виссел Кобе» по завершении нынешнего сезона. Эта информация опубликована на официальном сайте японского клуба.

1 июня 39-летний хавбек проведет прощальный поединок за азиатскую команду. Его клубу будет противостоять «Хоккайдо Консадоле Саппоро».

Андрес выступает за «Виссел Кобе» с 2018 году, куда перебрался из «Барселоны». В составе японского коллектива полузащитник провел 133 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и 25 голевым передачами.

Иньеста – воспитанник «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2002 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Виссел Кобе
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