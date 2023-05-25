Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста покинет «Виссел Кобе» по завершении нынешнего сезона. Эта информация опубликована на официальном сайте японского клуба.

1 июня 39-летний хавбек проведет прощальный поединок за азиатскую команду. Его клубу будет противостоять «Хоккайдо Консадоле Саппоро».

Андрес выступает за «Виссел Кобе» с 2018 году, куда перебрался из «Барселоны». В составе японского коллектива полузащитник провел 133 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и 25 голевым передачами.

Иньеста – воспитанник «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2002 по 2018 год.