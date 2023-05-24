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Мбаппе может отказать «Реалу» - названы две причины слухи

24 Мая 2023 • 11:56 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе остаётся на радаре «Реала». В прошлом году звёздный француз мог переехать в Мадрид, однако тогда он сделал выбор в пользу продления контракта с «ПСЖ», чем удивил многих.

Поговаривают, что «Реал» может подписать Мбаппе в 2024 году, когда из команды должен уйти Карим Бензема. Правда, есть несколько проблем, о которых пишет портал Goal со ссылкой на L’Equipe.

Во-первых, при переходе на «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе придётся пойти на сокращение заработной платы. Во-вторых, в Мадриде Килиана могут попросить играть именно в центре нападения, поскольку слева в атаке себя хорошо проявляет Винисиус Жуниор. Мбаппе же хотел бы иметь более свободную и творческую роль на поле. Этого ему не хватает в «ПСЖ», где он тоже вынужден действовать на острие, учитывая наличие в составе Неймара и Месси.

«Реал» готовит трансферную бомбу – выбирают между Мбаппе и Холанном

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
24 Мая 2023 в 12:20
когда уже скажут, что Мбаппе пройденный этап - и не быть ему в Реале..
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