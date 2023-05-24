«Реал» готовит трансферную бомбу – выбирают между Мбаппе и Холанном

«Реал» готовится к уходу Карима Бензема и хочет заполучить форварда мирового уровня. Как сообщает L’Equipe, мадридский гранд готовит трансферную бомбу на лето 2024 года. Именно тогда, как ожидается, Бензема покинет команду.

По данным источника, «Реал» выбирает между двумя звёздными нападающими. Речь идёт о Килиане Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинге Холанне из «Манчестер Сити».

Отмечается, что 24-летний Мбаппе вряд ли согласится активировать опцию продления контракта с «ПСЖ», поэтому в 2024 году заполучить француза можно будет бесплатно. Это очень привлекает «Реал».

Стоит напомнить, что Мбаппе слухи активно связывали с «Реалом» в прошлом году, но тогда футболист решил продлить контракт с «ПСЖ».