«Альмерия» отдалилась от зоны вылета, разгромив «Мальорку»

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Альмерия» и «Мальорка», представители нижней половины таблицы. Хозяева, которые не обезопасили себя от вылета, здорово провели поединок и победили со счетом 3:0. Хет-трик в активе Лазаро.

Хозяева поля вышли на 13-е место и почти настигли сегодняшнего противника, создав отрыв от зоны вылета в четыре очка.