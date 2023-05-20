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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» отдалилась от зоны вылета, разгромив «Мальорку»

20 Мая 2023 • 21:31 Комментировать
Альмерия
3:0
Мальорка
окончен

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Альмерия» и «Мальорка», представители нижней половины таблицы. Хозяева, которые не обезопасили себя от вылета, здорово провели поединок и победили со счетом 3:0. Хет-трик в активе Лазаро.

Хозяева поля вышли на 13-е место и почти настигли сегодняшнего противника, создав отрыв от зоны вылета в четыре очка.

Протокол игры  
Альмерия3:0Мальорка
(1:0) Лазаро13'  
(2:0) Лазаро42'  
(3:0) Лазаро58'  
Мартинес ФернардоПосо АлехандроЭли Родриго  7'Бабич СрджанСентельес АлехандроМелеро Гонсало 63' (Де ла Ос Сесар ( 63') Саму Кошта 74' (Эгуарас Иниго ( 74') Робертоне ЛукасЛазаро 75' (Портильо Франсиско ( 75') Суарес Луис III 81' (Соуза Диего II ( 81') Эмбарба Адриан 81' (Пуигмаль Арнау ( 81')
Запасные: Санка Чами МарчианоDiego Licinio Lazaro FuoliМендес УбуланРамазани ЛаржиАкиеме СерхиоМариньо ДиегоMarcos Pena
Райкович ПредрагВальент МартинХаджикадунич Деннис  83'Копете Хосе 56' (Гренье Клеман ( 56') Санчес Антонио 57' (Гонсалес Джованни ( 57') Маффео ПаблоДьедью АматРодригес Даниэль 57' (Кадевере Тино ( 57') Баба ИддрисуКан-Ин Ли  67' 70' (Пратс Абдон ( 70') Мурики Ведат 70' (Анхель Луис ( 70')
Запасные: Luis MontielГарай БенджаминMiquel LlabresРикельме ЛеонардоГрейф ДоминикГайя ХосепМаркос Фернандез
20 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Мальорка Альмерия
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