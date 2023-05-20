«Альмерия» отдалилась от зоны вылета, разгромив «Мальорку»

В 35-м туре Ла Лиги встретились «Альмерия» и «Мальорка», представители нижней половины таблицы. Хозяева, которые не обезопасили себя от вылета, здорово провели поединок и победили со счетом 3:0. Хет-трик в активе Лазаро.
Хозяева поля вышли на 13-е место и почти настигли сегодняшнего противника, создав отрыв от зоны вылета в четыре очка.
Протокол игры
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Эли Родриго• 7'Бабич Срджан•Сентельес Алехандро•Мелеро Гонсало63' (Де ла Ос Сесар (63') •Саму Кошта74' (Эгуарас Иниго (74') •Робертоне Лукас•Лазаро75' (Портильо Франсиско (75') •Суарес Луис III81' (Соуза Диего II (81') •Эмбарба Адриан81' (Пуигмаль Арнау (81')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Хаджикадунич Деннис• 83'Копете Хосе56' (Гренье Клеман (56') •Санчес Антонио57' (Гонсалес Джованни (57') •Маффео Пабло•Дьедью Амат•Родригес Даниэль57' (Кадевере Тино (57') •Баба Иддрису•Кан-Ин Ли 67'70' (Пратс Абдон (70') •Мурики Ведат70' (Анхель Луис (70')
20 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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