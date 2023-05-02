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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» отправила «Эльче» в Сегунду

02 Мая 2023 • 22:24 Комментировать
Альмерия
2:1
Эльче
окончен

Во вторник «Альмерия» играла против «Эльче» в чемпионате Испании. Вылетающие гости раскованно провели поединок, нанесли больше десятка ударов, правда, только один был в створ, а также подали чертову дюжину угловых, но опять ничего не добились.

Хозяева повели на 22-й минуте после завершения атаки Лео Баптистао. Адриан Эмбарба сделал заявку на победу в начале второго тайма, а главный аутсайдер забил гол престижа на 90-й минуте.

«Альмерия» взлетела сразу на 14-е место, противник в 17 очках от спасения, а это значит, что у «Эльче» не остается даже математических шансов, и команда отправляется в Сегунду.

Протокол игры  
Альмерия2:1Эльче
(1:0) Баптистао Лео22'  
(2:0) Эмбарба Адриан52'  
  90'Понсе Эсекель (2:1)
Мартинес ФернардоПосо Алехандро 77' (Рамазани Ларжи ( 77') Эли Родриго  59'Бабич СрджанСентельес АлехандроРобертоне Лукас 84' (Эгуарас Иниго ( 84') Де ла Ос Сесар  78'Мелеро Гонсало 84' (Саму Кошта ( 84') Эмбарба Адриан 77' (Портильо Франсиско ( 77') Суарес Луис IIIБаптистао Лео 70' (Брандарис Хуан ( 70')
Запасные: Санка Чами МарчианоМендес УбуланЛазароАкиеме СерхиоПуигмаль АрнауСоуза Диего IIМариньо Диего
Вернер АксельФернандес ХосанМагальян ЛисандроКлерк Карлос  50'Бланко Лаутаро 77' (Фернандес Николас ( 77') Моренте ТетеНванкво Джон  20' 46' (Кольядо Алекс ( 46') Гумбау ХерардФидель Чавес 68' (Гутьеррес Хосе ( 68') Бое Лукас 67' (Понсе Эсекель ( 67') Милья Пере 68' (Нтекья Ранди ( 68')
Запасные: Шейх ПапРоко ЭнсоДиего Гонсалес VIIJesus LopezВерду ГонсалоЛирола ПольJavi Pamies
02 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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