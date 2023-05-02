«Альмерия» отправила «Эльче» в Сегунду

Во вторник «Альмерия» играла против «Эльче» в чемпионате Испании. Вылетающие гости раскованно провели поединок, нанесли больше десятка ударов, правда, только один был в створ, а также подали чертову дюжину угловых, но опять ничего не добились.
Хозяева повели на 22-й минуте после завершения атаки Лео Баптистао. Адриан Эмбарба сделал заявку на победу в начале второго тайма, а главный аутсайдер забил гол престижа на 90-й минуте.
«Альмерия» взлетела сразу на 14-е место, противник в 17 очках от спасения, а это значит, что у «Эльче» не остается даже математических шансов, и команда отправляется в Сегунду.
Протокол игры
|(1:0) Баптистао Лео22'
|(2:0) Эмбарба Адриан52'
|90'Понсе Эсекель (2:1)
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро77' (Рамазани Ларжи (77') •Эли Родриго• 59'Бабич Срджан•Сентельес Алехандро•Робертоне Лукас84' (Эгуарас Иниго (84') •Де ла Ос Сесар• 78'Мелеро Гонсало84' (Саму Кошта (84') •Эмбарба Адриан77' (Портильо Франсиско (77') •Суарес Луис III•Баптистао Лео70' (Брандарис Хуан (70')
Вернер Аксель•Фернандес Хосан•Магальян Лисандро•Клерк Карлос• 50'Бланко Лаутаро77' (Фернандес Николас (77') •Моренте Тете•Нванкво Джон 20'46' (Кольядо Алекс (46') •Гумбау Херард•Фидель Чавес68' (Гутьеррес Хосе (68') •Бое Лукас67' (Понсе Эсекель (67') •Милья Пере68' (Нтекья Ранди (68')
02 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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