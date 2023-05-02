«Альмерия» отправила «Эльче» в Сегунду

Во вторник «Альмерия» играла против «Эльче» в чемпионате Испании. Вылетающие гости раскованно провели поединок, нанесли больше десятка ударов, правда, только один был в створ, а также подали чертову дюжину угловых, но опять ничего не добились.

Хозяева повели на 22-й минуте после завершения атаки Лео Баптистао. Адриан Эмбарба сделал заявку на победу в начале второго тайма, а главный аутсайдер забил гол престижа на 90-й минуте.

«Альмерия» взлетела сразу на 14-е место, противник в 17 очках от спасения, а это значит, что у «Эльче» не остается даже математических шансов, и команда отправляется в Сегунду.