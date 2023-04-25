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Президент «Атлетико»: «Не знаю, как можно купить судью»

25 Апреля 2023 • 13:20 Комментировать (1)

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо дал комментарий по поводу скандала вокруг каталонской «Барселоны». Бывшее руководство «сине-гранатовых» подозревают в подкупе судей.

«Я знаю то же, что и вы. Еще ничего не доказано. Занимаюсь футболом 35 лет и никогда не чувствовал, что можно подкупить арбитра. Купить матч сложно. Лично я не понимаю, как можно это сделать», - передает слова руководителя Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Барселона» платила вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Если вина каталонского гранда будет доказана, то клубу грозит отстранение от еврокубков и понижение в классе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Энрике Сересо
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Апреля 2023 в 14:08
ага.. туца усё ясна - враг маево врага мой друх.. ..зди дальше.. А-ха-ха-ха! )))
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