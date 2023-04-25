Президент «Атлетико»: «Не знаю, как можно купить судью»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо дал комментарий по поводу скандала вокруг каталонской «Барселоны». Бывшее руководство «сине-гранатовых» подозревают в подкупе судей.

«Я знаю то же, что и вы. Еще ничего не доказано. Занимаюсь футболом 35 лет и никогда не чувствовал, что можно подкупить арбитра. Купить матч сложно. Лично я не понимаю, как можно это сделать», - передает слова руководителя Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Барселона» платила вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Если вина каталонского гранда будет доказана, то клубу грозит отстранение от еврокубков и понижение в классе.