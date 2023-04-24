Президент «Атлетико» хочет возвращения Месси и Роналду в Ла Лигу

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался касательно возможного возвращения аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в чемпионат Испании.

«Будет здорово, если Месси и Роналду вернутся в Ла Лигу. Они оба еще играют, так что будет здорово, если это свершится», - передают слова руководителя испанские СМИ.

Лионель выступал за каталонскую «Барселону» с 2005 по 2021 год. Что касается Криштиану, то он защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.

В настоящий момент Месси играет за французский «ПСЖ», а Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».