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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» хочет возвращения Месси и Роналду в Ла Лигу

24 Апреля 2023 • 10:55 Комментировать (2)

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался касательно возможного возвращения аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в чемпионат Испании.

«Будет здорово, если Месси и Роналду вернутся в Ла Лигу. Они оба еще играют, так что будет здорово, если это свершится», - передают слова руководителя испанские СМИ.

Лионель выступал за каталонскую «Барселону» с 2005 по 2021 год. Что касается Криштиану, то он защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.

В настоящий момент Месси играет за французский «ПСЖ», а Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Энрике Сересо
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Комментарии (2)
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aegur
24 Апреля 2023 в 11:17
Будет здорово когда матрасы перестанут калечить соперников и начнут играть в футбол)))
Будет здорово когда говорящее гомно с пистолетиком на аватарке немного поумнеет)))
Alex1972
24 Апреля 2023 в 11:07
Гешу берите... Он только этого и ждёт... А-ха-ха-ха..😄🥚🥚..
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