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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» ответил на вопрос о будущем Симеоне

21 Апреля 2023 • 16:34 Комментировать

Энрике Сересо, занимающий должность президента «Атлетико», ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Диего Симеоне.

«Думаю, Симеоне останется в «Атлетико» [на следующий сезон]. Новый контракт? У нас нет новостей о его продлении», - слова Сересо в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на El Larguero.

Действующий контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до завершения сезона 2023/2023. Аргентинский специалист работает с мадридской команды с конца декабря 2011 года.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Сересо Диего Симеоне
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