Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»

Бельгийский вингер Янник Карраско может покинуть мадридский «Атлетико» грядущим летом и продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе. Согласно данным журналистов Todofichajes, в услугах футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

По данным источника, сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро. Срок действующего контракта Карраско с «матрасниками» рассчитан до середины 2024 года. За мадридский коллектив он выступает с сентября 2020 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бельгиец провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.