Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»

21 Апреля 2023 • 13:13 Комментировать

Бельгийский вингер Янник Карраско может покинуть мадридский «Атлетико» грядущим летом и продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе. Согласно данным журналистов Todofichajes, в услугах футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

По данным источника, сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро. Срок действующего контракта Карраско с «матрасниками» рассчитан до середины 2024 года. За мадридский коллектив он выступает с сентября 2020 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бельгиец провел 27 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Эспаньол Эспаньол
Кадис Кадис
2.06 3.25 4.10
Видео
22.04.23 в 15:00
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.55 3.10 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
14:09 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Полуфиналы Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» будут равными»
14:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы будем бороться за чемпионский титул Ла Лиги до самого конца»
13:13 · Испания. Ла Лига
Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»
12:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» летом хочет продать игроков на 100 миллионов евро
12:14 · Италия. Серия А
Йович может вернуться в Испанию
12:05 · Германия. Бундеслига
Эрнандес может уйти из «Баварии» в испанский топ-клуб
11:07 · Испания. Ла Лига
Клуб из Саудовской Аравии готов удвоить Модричу зарплату
10:54 · Италия. Серия А
Жиру: «Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд»
10:47 · Испания. Ла Лига
Альба высказался о возвращении Месси в «Барселону»
10:44 · Испания. Ла Лига
Витсель: «Думаю, Карраско останется в «Атлетико»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо: «Хотел бы однажды оказаться в «Реале»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Алаба пропустит финал Кубка Испании, игрок также под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»
09:57 · Италия. Серия А
Кассано: «Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью»
09:48 · Испания. Ла Лига
Педри и Дембеле приступили к тренировкам в общей группе «Барселоны»
09:30 · Испания. Ла Лига
Не стало бывшего полузащитника «Барселоны» Фусте - провёл более 400 матчей за клуб
Все новости
Рекомендуем