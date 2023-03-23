Иньеста оценил работу Хави в «Барселоне»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о работе своего экс-одноклубника Хави Эрнандеса на посту главного тренера «сине-гранатовых».

«Я понимаю всю сложность работы в «Барселоне». Но нельзя не признать, что с приходом Хави команда начала прогрессировать. Их игра стала намного лучше и зрелищнее. Надеюсь, что в этом сезоне «Барселона» станет чемпионом Испании, а уже в следующем поборется за все возможные трофеи», - передает слова Андреса издание Sport.es.

После 26 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 68 баллов и опережает ближайшего преследователя на 12 очков.