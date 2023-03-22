​Себальос рассказал, в каком случае останется в «Реале»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос снова высказался о своём будущем. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Да, ко мне обращались другие клубы. Но я сосредоточен только на настоящем. Я хочу остаться в «Реале». Но я хочу заслужить новый контракт, хотя быть счастливым и играть. В противном случае я поблагодарю клуб и уйду», - сказал Себальос Marca.

Всего за «Реал» Дани Себальос провёл 105 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.