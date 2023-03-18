Цыганков оформил дубль за «Жирону»

Украинский полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков оформил дубль за свою команду в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». Благодаря его голам «Жирона» смогла поделить очки с клубом из пригорода Мадрида – 2:2.

Теперь у Цыганкова уже шесть результативных действий в семи сыгранных матчах в Ла Лиге. У украинца набралось в активе три гола и три голевых передачи.

Что любопытно, футболист делит первое место в «Жироне» по результативности, хотя другие игроки его клуба сыграли 20-25 матчей. Фактом делится портал Opta.

Цыганков стал игроком «Жироны», напомним, прошедшей зимой, до этого выступая практически всю карьеру за киевское «Динамо».