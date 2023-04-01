«Жирона» добыла первую весеннюю победу, дожав «Эспаньол» в формате 10 на 10

В 27-м туре Ла Лиги встретились не побеждающие с февраля середняки «Жирона» и «Эспаньол». Хозяева выглядели острее противника, но довольствовались ничейным результатом. Счет был открыт в начале второго тайма, когда Арнау Мартинес забил очень красивый гол. Впрочем, соперник отыгрался, получив на 13 минут лишнего игрока, Мартин Брайтвайт едва не отобрал победу у хозяев - 1:1. На последних минутах Виктор Цыганков заработал пенальти, а Кристиан Стуани его реализовал - 2:1.
«Жирона» настигла на 10-м месте «Сельту», соперник - 17-й.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Арнау53'
|74'Брайтвайт Мартин (1:1)
|(2:1) Стуани Кристиан89'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 90'Буэно Сантьяго•Давид Лопес•Чичарито77' (Гутьеррес Мигель (77') •Ромеу Ориоль• 25'Цыганков Виктор•Мартин Иван 35'85' (Стуани Кристиан (85') •Гарсия Борха I•Вилья Тони70' (Рикельме Родриго (70') •Кастельянос Валентин 71'
Пачеко Фернандо•Санчес Рубен II•Серхи Гомес• 84'Монтес Сесар•Хиль Оскар II90' (Рибаудо Нико (90') •Грагера Хосе62' (Денис Суарес (62'• 85'Пьер-Габриэль Ронаэль90') •Винисиус Соуза•Дардер Серхи•Пуадо Хавьер85' (Калеро Фернандо (85') • 88'Хоселу Санмартин•Брайтвайт Мартин86' (Баре Кейди (86')
01 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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