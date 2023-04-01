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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» добыла первую весеннюю победу, дожав «Эспаньол» в формате 10 на 10

01 Апреля 2023 • 17:00 Комментировать
Жирона
2:1
Эспаньол
окончен

В 27-м туре Ла Лиги встретились не побеждающие с февраля середняки «Жирона» и «Эспаньол». Хозяева выглядели острее противника, но довольствовались ничейным результатом. Счет был открыт в начале второго тайма, когда Арнау Мартинес забил очень красивый гол. Впрочем, соперник отыгрался, получив на 13 минут лишнего игрока, Мартин Брайтвайт едва не отобрал победу у хозяев - 1:1. На последних минутах Виктор Цыганков заработал пенальти, а Кристиан Стуани его реализовал - 2:1.

«Жирона» настигла на 10-м месте «Сельту», соперник - 17-й.

Протокол игры  
Жирона2:1Эспаньол
(1:0) Мартинес Арнау53'  
  74'Брайтвайт Мартин (1:1)
(2:1) Стуани Кристиан89'  
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  90'Буэно СантьягоДавид ЛопесЧичарито 77' (Гутьеррес Мигель ( 77') Ромеу Ориоль  25'Цыганков ВикторМартин Иван  35' 85' (Стуани Кристиан ( 85') Гарсия Борха IВилья Тони 70' (Рикельме Родриго ( 70') Кастельянос Валентин  71'
Запасные: Коуто ЯнХуанпе ХуанХуан Карлос МартинРейньер Жезус  71'Фуйдиас ТониФернандес ВалериАртеро РикардБернардо Эспиноса
Пачеко ФернандоСанчес Рубен IIСерхи Гомес  84'Монтес СесарХиль Оскар II 90' (Рибаудо Нико ( 90') Грагера Хосе 62' (Денис Суарес ( 62'  85'Пьер-Габриэль Ронаэль 90') Винисиус СоузаДардер СерхиПуадо Хавьер 85' (Калеро Фернандо ( 85'  88') Хоселу СанмартинБрайтвайт Мартин 86' (Баре Кейди ( 86')
Запасные: Фернандес Альваро IIIГомес ДаниэльЛасо ХосеВидаль АлешЭспозито ЭдуГарсия Жоан
01 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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