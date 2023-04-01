«Жирона» добыла первую весеннюю победу, дожав «Эспаньол» в формате 10 на 10

В 27-м туре Ла Лиги встретились не побеждающие с февраля середняки «Жирона» и «Эспаньол». Хозяева выглядели острее противника, но довольствовались ничейным результатом. Счет был открыт в начале второго тайма, когда Арнау Мартинес забил очень красивый гол. Впрочем, соперник отыгрался, получив на 13 минут лишнего игрока, Мартин Брайтвайт едва не отобрал победу у хозяев - 1:1. На последних минутах Виктор Цыганков заработал пенальти, а Кристиан Стуани его реализовал - 2:1.

«Жирона» настигла на 10-м месте «Сельту», соперник - 17-й.