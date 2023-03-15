Модрич назвал качество, которое делает Роналду особенным

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, ныне выступающем в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

«Для меня Криштиану – один из лучших игроков в истории. Он особенный из-за своей рабочей этики. Роналду – максималист. Ему всегда мало, он стремится к большему. Этот парень не позволяет себе расслабиться, несмотря на кучу рекордов и наград. У него невероятное отношение к делу», - заявил хорват на ютуб-канале Five.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в начале 2023 года, подписав контракт на 2,5 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 38-летний португалец забил восемь голов в семи встречах.