«Хетафе» ушёл из зоны вылета, забив три мяча за тайм в ворота «Жироны»

В 24-м туре чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Жирону». Мадридская команда, идущая в зоне вылета Ла Лиги, устроила сопернику-середняку разгром в первом тайме. Уже на второй минуте Энес Унал открыл счет, затем с пенальти его удвоил, а также отличился Борха Майораль. Соперник вернул интригу после перерыва, Валентин Кастельянос и Мигель Гутьеррес сократили отставание до минимума, но все же 2:3.

«Хетафе» с 19-го места ушел на 15-е, его соперник - 11-й.