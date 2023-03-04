«Хетафе» ушёл из зоны вылета, забив три мяча за тайм в ворота «Жироны»

В 24-м туре чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Жирону». Мадридская команда, идущая в зоне вылета Ла Лиги, устроила сопернику-середняку разгром в первом тайме. Уже на второй минуте Энес Унал открыл счет, затем с пенальти его удвоил, а также отличился Борха Майораль. Соперник вернул интригу после перерыва, Валентин Кастельянос и Мигель Гутьеррес сократили отставание до минимума, но все же 2:3.
«Хетафе» с 19-го места ушел на 15-е, его соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Унал Энес2'
|(2:0) Унал Энес14'
|(3:0) Майораль Борха43'
|54'Кастельянос Валентин (3:1)
|80'Гутьеррес Мигель (3:2)
Сория Давид•Дьене Даконам• 69'Дуарте Домингуш• 72'Альдерете Омар•Дамиан Суарес73' (Аленья Карлес (73') •Порту Кристиан•Максимович Неманья• 90'Альгобия Анхель 45'73' (Милья Луис (73') • 90'Мунир Эль-Хаддади73' (Иглесиас Хуан (73') •Майораль Борха88' (Мата Хайме (88') •Унал Энес89' (Сеоане Хайме (89')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау46' (Фернандес Валери (46') •Буэно Сантьяго• 90'Хуанпе Хуан46' (Гутьеррес Мигель (46') •Чичарито 12'80' (Стуани Кристиан (80') •Ромеу Ориоль•Цыганков Виктор•Гарсия Алеш46' (Давид Лопес (46') •Гарсия Борха I•Рикельме Родриго 24'69' (Рейньер Жезус (69') •Кастельянос Валентин
04 марта. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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