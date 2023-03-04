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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» ушёл из зоны вылета, забив три мяча за тайм в ворота «Жироны»

04 Марта 2023 • 17:57 Комментировать
Хетафе
3:2
Жирона
окончен

В 24-м туре чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Жирону». Мадридская команда, идущая в зоне вылета Ла Лиги, устроила сопернику-середняку разгром в первом тайме. Уже на второй минуте Энес Унал открыл счет, затем с пенальти его удвоил, а также отличился Борха Майораль. Соперник вернул интригу после перерыва, Валентин Кастельянос и Мигель Гутьеррес сократили отставание до минимума, но все же 2:3.

«Хетафе» с 19-го места ушел на 15-е, его соперник - 11-й.

Протокол игры  
Хетафе3:2Жирона
(1:0) Унал Энес2'  
(2:0) Унал Энес14'  
(3:0) Майораль Борха43'  
  54'Кастельянос Валентин (3:1)
  80'Гутьеррес Мигель (3:2)
Сория ДавидДьене Даконам  69'Дуарте Домингуш  72'Альдерете ОмарДамиан Суарес 73' (Аленья Карлес ( 73') Порту КристианМаксимович Неманья  90'Альгобия Анхель  45' 73' (Милья Луис ( 73'  90') Мунир Эль-Хаддади 73' (Иглесиас Хуан ( 73') Майораль Борха 88' (Мата Хайме ( 88') Унал Энес 89' (Сеоане Хайме ( 89')
Запасные: Альварес ГастонАнхилери ФабрисиоЛатаса ХуанКасилья КикоМитрович СтефанВильяр ГонсалоКонде Диего
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 46' (Фернандес Валери ( 46') Буэно Сантьяго  90'Хуанпе Хуан 46' (Гутьеррес Мигель ( 46') Чичарито  12' 80' (Стуани Кристиан ( 80') Ромеу ОриольЦыганков ВикторГарсия Алеш 46' (Давид Лопес ( 46') Гарсия Борха IРикельме Родриго  24' 69' (Рейньер Жезус ( 69') Кастельянос Валентин
Запасные: Мартин ИванХуан Карлос МартинФуйдиас ТониВилья ТониРока Касалс ХоэльАртеро РикардБернардо Эспиноса
04 марта. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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