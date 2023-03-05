«Жирона» сыграла свой 100-й матч в Ла Лиге

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата «Хетафе» принимал «Жирону» и огорчил каталонцев со счетом 3:2. Таким образом, «Хетафе» не позволил гостям отметить приличествующим результатом свой сотый матч в высшей лиге испанского футбола. Она стала пятым каталонским клубом, который добрался до такого рубежа.

Лидирует в этом топе, конечно же, «Барселона» - 2975 матчей. Не так и много ей уступает «Эспаньол» - 2801 матч. Дальше большой провал до «Сабаделя» - 426 игр в высшей лиге испанского футбола. «Химнастик де Таррагона» провел 116 игр в Ла Лиге, но в последний раз это было в сезоне 2006/2007.