​Вальверде объяснил свой спад

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде постарался объяснить свой игровой спад.

«Чемпионат мира плохо повлиял на меня. Всё, над чем мы работали, оказалось бесполезным, и это причиняет боль», - высказался Вальверде, чьи слова на своих страницах приводит El Pais.

Напомним, что сборная Уругвая с Федерико Вальверде в составе не смогла выйти из группы на чемпионате мира – 2022. После игры с Ганой в последнем туре уругвайцы набросились на немецкого арбитра Даниэля Зиберта, считая, чего его решения оставили команду без плей-офф.

В сезоне 2022/2023 Федерико Вальверде провёл за «Реал» 31 матч. В них уругваец забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.