Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес учит своего сына гимну «Барселоны» - видео этого дела появилось в Сети и быстро стало очень популярным. На нем видно, как Хави, сидя на кровати рядом со своим четырехлетним сыном по имени Дэн, тщательно повторяет слова гимна каталонского суперклуба, а сын, по мере своих возможностей, помогает ему.

Так что преемственность для себя Хави, судя по всему, готовит загодя, воспитывая патриотические чувства в отпрыске. Напомним, что Хави Эрнандес провел в «Барселоне» всю карьеру, не считая выступлений в Катаре в заключительной части карьеры, он защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год.