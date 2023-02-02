Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави учит своего сына гимну «Барселоны» видео

02 Февраля 2023 • 23:59 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес учит своего сына гимну «Барселоны» - видео этого дела появилось в Сети и быстро стало очень популярным. На нем видно, как Хави, сидя на кровати рядом со своим четырехлетним сыном по имени Дэн, тщательно повторяет слова гимна каталонского суперклуба, а сын, по мере своих возможностей, помогает ему.

Так что преемственность для себя Хави, судя по всему, готовит загодя, воспитывая патриотические чувства в отпрыске. Напомним, что Хави Эрнандес провел в «Барселоне» всю карьеру, не считая выступлений в Катаре в заключительной части карьеры, он защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
76 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
2
0
1.42 5.20 7.00
Видео
03.02.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис Кадис
1.47 4.40 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
00:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы
00:21 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген повторил рекорд Ла Лиги
02 Февраля
23:59 · Испания. Ла Лига
Хави учит своего сына гимну «Барселоны» видео
23:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски - самый результативный дебютант «Барселоны» со времён Роналдо
23:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» повторила клубный рекорд по наименьшему количеству голов за первую половину сезона
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 10
22:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с будущим Френки де Йонга
21:41 · Испания. Ла Лига
Мончи: «Я нетипичный спортивный директор, я это знаю»
21:35 · Испания. Ла Лига
Мончи – о «Севилье»: «Команда сейчас выглядит лучше, чем в августе»
21:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Валенсией»
21:03 · Испания. Ла Лига
Стало известно, при каком условии Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной»
20:56 · Испания. Ла Лига
Винисиус станет третьим в списке самых молодых игроков, сыгравших 200 матчей за «Реал»
20:38 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не уверена в трансфере Павара
20:30 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги: «Реал» – единственный испанский клуб, в котором могут играть Мбаппе и Холанн» 2
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет подписать Бернарду Силву летом
Все новости
Рекомендуем