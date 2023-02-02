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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски забил 23 гола в 25 играх за «Барселону»

02 Февраля 2023 • 10:06 Комментировать

Польский нападающий Роберт Левандовски продолжает радовать поклонников каталонской «Барселоны» своими голами. Во вчерашнем поединке чемпионата Испании против севильского «Бетиса» форвард отметился очередным мячом. Встреча завершилась гостевой победой команды Хави Эрнандеса со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 поединках за «сине-гранатовых», отметившись 23 голами и шестью результативными передачами.

Роберт пополнил ряды «Барселоны» летом 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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