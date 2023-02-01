Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» и выбрал новый суперклуб

01 Февраля 2023 • 14:15 Комментировать (1)

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе жалеет, что отказал мадридскому «Реалу» и остался в «ПСЖ», продлив контракт до 2025 года. Об этом сообщил журналист El Chiringuito Эду Агирре.

Как стало известно инсайдеру, 24-летний нападающий жаждет возможности присоединиться к «королевскому» клубу. Он надеется, что руководство «сливочных» не отказалось от идеи его трансфера и сделает новое предложение.

Напомним, что по завершении сезона-2021/2022 Килиан был близок к переходу в мадридский гранд, однако в последний момент решил заключить новый контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне форвард отметился 25 голами и шестью ассистами в 25 матчах за столичный коллектив.

Оценить новость
- 5
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
01 Февраля 2023 в 15:14
Жадность не лучший советчик в развитие карьеры!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.02.23 в 23:00
Бетис Бетис
Барселона Барселона
4.60 4.10 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Февраля
17:08 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Севилья» действительно проявляет интерес к Абаскалю, он один из кандидатов на пост тренера команды
16:09 · Испания. Ла Лига
Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года
16:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти недоволен календарём «Реала»
15:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — о возможном переходе Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию: «Легенды «Реала» должны оставаться в Мадриде»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой объяснил, почему не верит в интерес «Севильи» к Абаскалю
15:03 · Россия. Премьер-лига
Абаскалю задали вопрос о работе в «Севилье»
14:32 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Валенсией»
14:01 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» высказались об интересе к Абаскалю
13:44 · Испания. Ла Лига
Фран Гарсия подписал с «Реалом» контракт до 2028 года
13:02 · Россия. Премьер-лига
«Севилье» интересен тренер «Спартака» 1
11:15 · Испания. Ла Лига
Асенсио интересен «ПСЖ»
10:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» сохраняет интерес к Гвардиолу, но игрок вряд ли летом покинет «РБ Лейпциг»
10:48 · Италия. Серия А
«Реал» отказался от услуг Влаховича
10:13 · Испания. Ла Лига
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в турецкий клуб
Все новости
Рекомендуем