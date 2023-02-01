Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ» и выбрал новый суперклуб

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе жалеет, что отказал мадридскому «Реалу» и остался в «ПСЖ», продлив контракт до 2025 года. Об этом сообщил журналист El Chiringuito Эду Агирре.

Как стало известно инсайдеру, 24-летний нападающий жаждет возможности присоединиться к «королевскому» клубу. Он надеется, что руководство «сливочных» не отказалось от идеи его трансфера и сделает новое предложение.

Напомним, что по завершении сезона-2021/2022 Килиан был близок к переходу в мадридский гранд, однако в последний момент решил заключить новый контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне форвард отметился 25 голами и шестью ассистами в 25 матчах за столичный коллектив.