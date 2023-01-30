Анчелотти высказался об осечке «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничейном результате поединка против «Реал Сосьедада» в чемпионате Испании. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Обидный результат. «Реал» показал хороший футбол и заслуживал победить. Нам не хватило забитого мяча. Я доволен игрой, мои подопечные провели все 90 минут на максимуме. Команда демонстрировала высокую интенсивность до самого финального свистка», - передает слова итальянского тренера AS.

«Реал» с 42 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на пять очков.