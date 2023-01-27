Дани Алвес пользуется большой популярностью в тюрьме

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес очень популярен в тюрьме среди сокамерников. По информации от Mundo Deportivo, бразилец успел раздать заключённым много автографов, а его адаптация к тюремной жизни пока складывается довольно хорошо.

Напомним, несколько дней назад Алвеса задержали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Сам бразилец отрицает свою вину, но в ходе следствия уже три раза успел поменять показания.

Напомним, на следующий день после задержания, Дани Алвес остался без клуба, так как мексиканский «Пумас» разорвал контракт с 39-летним бразильцем.