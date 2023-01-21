​Клуб МЛС надеется заманить звезду «Реала»

Выступающий в МЛС «Интер Майами» изучает варианты по привлечению известных футболистов. Как сообщает El Nacional, клуб проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Тони Кроосу. «Интер Майами» может сделать предложение 33-летнему немцу.

Действующий контракт Тони Крооса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее немец говорил о намерении завершить карьеру именно в Мадриде.

За «Реал» Тони Кроос выступает с сезона 2014/2015. Немец провёл за «сливочных» 388 официальных матчей, в которых забил 26 голов и отдал 87 результативных передач на партнёров.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Тони Крооса в 20 миллионов евро.